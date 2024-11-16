Karısı ölünce kendini çocuklarına adamıştı... Bir zamanlar çok ünlü bir oyuncuydu... Şimdi elinde alışveriş poşetiyle sıradan bir baba

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Belki de bu cazibeye kapılan birçok kişi hayatının sonuna kadar kamera karşısında mesleğini sürdürmek ister. Bunun tam tersi gerçek hayat öyküleri de var elbette. Sinemada şöhreti bulanlardan bazıları da tamamen kendi istekleriyle mesleğe veda eder.

Ya da tıpkı bir dönemin ünlü oyuncusu gibi elinde olmayan nedenlerle başka bir hayat kurmak zorunda kalır ve aradan geçen zaman içinde bir daha mesleğe dönmek istemezler.

KARISI ÖLÜNCE KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADADI

Tıpkı 1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran birçok filmde rol alan Rick Moranis gibi.

Onun öyküsü ise biraz farklı. İşin aslına bakılırsa trajik bir yanı da var.

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Moranis, 1991 yılında iki çocuğunun annesi olan karısı Anne Moranis'i kaybetti. Bir süre daha mesleğini sürdürse de eşinden yadigar kalan iki çocuğuna daha iyi bakabilmek için kariyerini elinin tersiyle bir kenara itti.

Aslında amacı kısa bir mola vermekti ama sonra sinema dünyasını pek de özlemediğini görünce bir daha geri dönme fikrini de aklından çıkardı.

Rick Moranis, önceki gün New York'ta objektiflere takıldı.

Elinde bir alışveriş poşetiyle görüntülenen 71 yaşındaki Moranis, bir mağazaya girerek bazı ihtiyaçlarını satın aldı. Sonra da evinin yolunu tuttu.

Çocukları için mesleğine veda eden Moranis, alışverişini yaptı ve evinin yolunu tuttu.





KISA MOLA UZADI... SONRA DA HİÇ ÖZLEMEDİĞİNİ FARK ETTİ

Aslına bakılırsa Moranis, 1980'lere ve 90'lara damgasını vuran birçok filmde yer aldı. Hayalet Avcıları serisi başta olmak üzere Küçük Korku Dükkanı, Eyvah Çocuklar Küçüldü, Uzay Topları onun kamera karşısına geçtiği ve çok izlenen filmlerden bazıları.

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Tam da şöhretinin ve kariyerinin doruğundayken iki çocuğunun annesini kansere kurban verdi. Birkaç yıl daha mesleğini sürdürdü. Ama sonra iki çocuğuna daha iyi bakabilmek için sinemadan elini eteğini çekti.

Bu konuda verdiği bir röportajda da durumunu şöyle anlattı Moranis: "Bekar bir ebeveyn olarak film çekimleri için çocuklarımdan uzak kalmak zor geldi. Ben de kısa bir mola aldım. Sonra bu kısa mola daha uzun bir hale geldi. En sonunda da bu işi özlemediğimi fark ettim."

Böylece karısını kaybettikten sonra bütün hayatını çocukları Rachel ve Mitchell'ı büyütmeye adadı Rick Moranis. Görünüşe göre de bu kararından hiç pişman değil.

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Moranis, Hayalet Avcıları serisi başta olmak üzere Eyvah Çocuklar Küçüldü, Uzay Topları gibi bir döneme damgasını vuran filmlerde oynamıştı.