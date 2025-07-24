Karısı ölmesin diye başucunda umutla bekliyordu… Kabus nihayet bitti… Mutlu haberi sonunda verdiler: Bir bebeğimiz olacak!

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Ünlü çift adeta bir peri masalını yaşarken bir anda büyük bir kâbusun içine düştüler.

Dancing With the Stars yarışmasıyla büyük bir yıldız olan ünlü dansçı Derek Hough yıllarca bu yarışmanın vazgeçilmez yarışmacısı olduktan sonra jüri üyeliğine de yükselmişti.

Derek Hough’nun yarışmada partneri olan Hayley Erbert'le karşılaşması ise hayatını değiştirdi.

TAM BİRBİRLERİNİ VE MUTLULUĞU BULMUŞLARDI...

40 yaşındaki Derek Hough’nun ve 31 yaşındaki Hayley Erbert 2015’te yarışmada partner oldular ve birbirlerine aşık olup mutlu bir birlikteliğe yelken açtılar.

Aşklarını birlikte dans ederek ve yarışmanın dışında ABD’de şehir şehir gezerek yaptıkları şovlarla başarılı bir iş birlikteliğine de dönüştüren ünlü çift uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2023 yazında nikah masasına taşımıştı.

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Artık bir de çocukları olsun isteyen mutlu aşıkların hayatı bir anda korkunç bir trajediyle sarsıldı. Hayley Erbert evlendikten birkaç ay sonra bir dans gösterisi sırasında düşüp bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

GÜZELLER GÜZELİ KARISI BİR ANDA YERE YIĞILDI... KÂBUS GÜNLER BAŞLADI

Beyin kanaması geçiren ünlü dansçıyı acil şekilde ameliyata alan doktorlar kocası Derek Hough’ya kötü haberi verip karısının kurtulamayacağını, kurtulsa ve ameliyattan sonra uyansa bile artık aynı insan olamayacağını, zihinsel sıkıntıları olacağını söyledi

Derek Hough’nun dünyası başına yıkılsa da büyük aşkına gücendi ve her gün karısının başucunda bekleyip iyileşmesi için dua etti.

Hayley Erbert’in beyin kanamasını durdurmak için kafatasından büyük bir parça çıkarıldı ve kraniotomi adı verilen çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Doktorlar ünlü dansçının “başaramayacağını” yani bu ameliyattan sağ çıkmasının pek mümkün olmadığını söylemişti.

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Aylar süren hastane, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri boyunca Derek Hough karısı Hayley Erbert’in yanından hiç ayrılmadı.

DOKTORLAR "KURTULAMAZ" DEMİŞTİ

Bu süreç boyunca da sosyal medya hesabından hayranlarıyla bu zorlu günleri ve neler yaşadıklarını samimi şekilde paylaştı. Hayley Erbert, geçirdiği bu çok tehlikeli ameliyatın ardından aylarca kafatasını korumak için kask takmak zorunda kalmıştı.

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Mucize bekleyen Derek Hough aylar sonra karısının önce gözlerini açtığını sonra da doktorlar “Bırakın dans etmeyi yürümesi bile mucize” derken dans ettiğini bile gördü.

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Zor günleri atlatan çift bu korkunç kâbustan uyandıktan yaklaşık iki yıl sonra hayranlarının karşısına mutlu bir haberle çıktı.

İKİ YIL SONRA MUTLU HABERLE GELDİLER

Hayley Erbert iyileştikten sonra “Artık bir çocuk istiyoruz” diyen çift en sonunda muradına erdi. Instagram’dan paylaşım yapan Derek Hough ve Hayley Erbert bir bebekleri olacağını duyurdu.

Mutlu çift birbirlerine sarıldıkları ve Hayley Erbert’in elinde bir ultrason görüntüsü tuttuğu fotoğraflarını paylaştı. Hayley Erbert’in karnının artık belirginleştiği de dikkatlerden kaçmadı.