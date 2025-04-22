Karısı doğduğunda o yaşlanmaya başlamıştı... Ünlü çift 46 yıllık yaş farkına rağmen öyle mutlu ki! 'Selam verdiğim ilk yabancı kızdı'

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Böyle bir durumda tepkiniz ne olurdu?

Her şeye rağmen gidip ona aşkınızı itiraf eder miydiniz yoksa duygularınızı kendinize saklayıp yolunuza onsuz mu devam ederdiniz?

Sizi bilemeyiz elbette.

Ama bazı insanlar için yaş, sadece bir rakamdan ibaret. Gönül verdikleri kişinin yaşının kendi yaşlarına uygun olması ya da olmaması onlar için büyük bir sorun teşkil etmiyor.

ARALARINDA 46 YAŞ FARK VAR

Tıpkı sinemanın asırlık çınarlarından Dick Van Dyke gibi...

100 yaşına girmesine sadece bir yıl kalan ünlü oyuncu, 53 yaşındaki karısı Arlene Silver ile parmakla gösterilen mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Hem de tam 2012 yılından bu yana...

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Aralarındaki 46 yıllık yaş farkı onlar için en ufak bir sorun bile değil ünlü oyuncunun ve tabii ki karısının söylediğine göre.

Dick Van Dyke ile Arlene Smith, geçtiğimiz hafta sonu kendi kurdukları bir yardım vakfının etkinliğine katıldı.

Orada da hem Arlene Smith hem de ilerleyen yaşına rağmen Dick Van Dyke, neşeli tavırlarıyla diğer konuklarla sohbet etti.





KİMSE EVLİLİĞİN SÜRECEĞİNE İNANMAMIŞ

O gün People dergisine konuşan Dick Van Dyke, eşiyle birlikte gayet mutlu olduklarını söyledi. Hatta başlarda birçok kişinin bu ilişkinin yürümeyeceği öngörüsünde bulunduğunu da saklamadı.

Karısı Arlene Silver bunca yaş farkına rağmen evliliklerinin nasıl yürüdüğü konusunda "Biz sadece birbirimizi çok önemsiyoruz" diyerek işin sırrını ifade etti.

Hatta Arlene Silver "Yakın yaştaki insanların evliliği uzun sürmüyor" diyerek bir şaka bile yaptı.

Dick Van Dyke, 2006 yılında SAG Ödülleri gecesinde karısıyla nasıl tanıştığını da anlattı.

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'ONDA BENİ YAKALAYAN BİR ŞEY VARDI'

Sözlerine "Ben hayatım boyunca hiçbir yabancı kıza 'Merhaba' deyip selam vermedim. Bundan çok korkardım" diyerek başladı usta oyuncu.

Ama o ödül gecesinde, sahne arkasında Arlene'i gördüğünde hiç öyle hissetmemiş anlattığına göre.

"O, geçip gidiyordu ve ben de bir sebeple hemen önüne çıkıp "Merhaba, ben Dick" dedim. Onda beni yakalayan bir şey vardı. Ve bu konuda haklıydım" dedi o ilk tanışma anıyla ilgili olarak.

İlişkilerinin ilerlemesinde ikisinin de mesleklerinin büyük katkısı oldu. Bu arada Arlene Silver'ın makyaj sanatçısı olduğunu da hatırlatalım.





2012 YILINDA EVLENDİLER

Zaten bu tanışmanın ardından Dick Van Dyke, Silver ile birkaç projede birlikte çalıştı. Yine de flört için çok acele etmediler.

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Arlene Silver, o dönemde Van Dyke'in kendisini birçok konuda cesaretlendirdiğini söylemeden geçemedi. "Bana öylesine güç veriyordu ki her şeyi yapabileceğimi hissetmeye başladım" diye konuştu Arlene Silver.

Çift, tanışmalarından altı yıl sonra 2012'de evlendi. O sırada Dick Van Dyke 86, Arlene Silver ise 40 yaşındaydı.

Ünlü oyuncu geçen yıl Entertainment Tonight'a verdiği röportajda "Onun benim yarı yaşımda olduğunu hiç düşünmedim, bu konuda fikrim yoktu" dedi., Sonra da ilerleyen Yaşına rağmln hala büyümemiş oldUğu yani içinDeki çocuk ve genç ruhunu yitirmediği için şanslı olduğunu sözlerine ekledi.

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ÇOCUKLARI BİLE KARISINDAN DAHA YAŞLI

46 yaş genç eşi Arlene Silver, ünlü oyuncu Dick Van Dyke'ın ikinci karısı.

İlk evliliğini 1948 yılında Margie Willett ile yaptı oyuncu. Sonra da 1976'dan başlayarak 2009 yılındaki ölümüne kadar Michelle Triola Marvin ile uzun süreli bir birliktelik yaşadı.

Dick Van Dyke'ın eski evliliğinden dört tane çocuğu var . Hepsi de karsı Arlene Silver'dan yaşça büyük.

İlk çocuğu Christopher 74 yaşında. Barry 73, Stacy 69, en küçük kızı Beth de 63 yaşında.