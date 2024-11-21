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Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:03

Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmi bu akşam TV ekranlarına geliyor. 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Peyton Reed oturuyor. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı yapım, süper kahraman Scott Lang’ın geçmişindeki sırları çözmek için Wasp ile verdiği mücadeleye odaklanıyor. Peki Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Karınca Adam Ve Yaban Arısı konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. 2018 yılında vizyona giren film TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Konusu dikkat çeken filmin başrollerinde Paul Rudd ve Evangeline Lilly yer alıyor. İşte Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmi konusu ve oyuncuları...

KARINCA ADAM VE YABAN ARISI FİLMİ KONUSU

Karınca Adam ve Yaban Arısı, Scott Lang’ın hem süper kahraman Ant-Man hem de bir baba olarak hayatını dengeleme çabalarını anlatıyor. Yenilmezler'in savaşında aldığı sorumluluklarla mücadele eden Scott, bir yandan kızına iyi bir baba olmaya çalışırken diğer yandan da süper kahramanlık görevlerine devam eder.

Bir gün Hope van Dyne (Yaban Arısı) ve Dr. Hank Pym ona acil bir görevle başvurur. Scott, geçmişin sırlarını çözmek için yeniden kostümünü giyer ve Wasp ile tehlikeli bir maceraya atılır. İkili, güçlerini birleştirerek hem yeni düşmanlara karşı savaşır hem de kendi sınırlarını zorlar.

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KARINCA ADAM VE YABAN ARISI OYUNCULARI KİMLER?

Paul Rudd
Evangeline Lilly
Michael Pena
Walton Goggins
Michael Douglas
Michelle Pfeiffer
Hannah John-Kamen
Laurence Fishburne
Bobby Cannavale

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