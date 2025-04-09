Ünlü çift dolandırıcı kurbanı olunca çiftliğe taşınmıştı... 'Karımı ilk kez sandviç alırken gördüm... Daha 12 yaşındaydı'

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Aşkların ve evliliklerin saman alevi gibi parlayıp söndüğü Hollywood'da bu kadar yıl süren bir birliktelik de elbette dikkat çeker.

İşte şimdi yılların oyuncusu, bunca yıldır birlikte olduğu karısını ilk kez nerede ve nasıl gördüğünü hatırlatarak hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

1988 YILINDAN BU YANA EVLİLER

Bu ünlü oyuncu Kevin Bacon.

Onun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu karısı da yine kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Kyra Sedgwick.

Bacon, meslektaşı Drew Barrymore'un sunduğu sohbet programına katıldı. Orada da Kyra Sedgwick'i ilk kez 12 yaşında bir çocukken gördüğünü anlattı.

Söylediğine göre kendisi de o gün henüz 19 yaşındaydı.

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Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick ilk kez 1978 yılında yani evlenmelerinden 10 yıl önce karşılaştılar. Aslına bakılırsa Bacon o anları Kyra Sedgwick kadar ayrıntılı bir şekilde hatırlamıyor.

Söylediğine göre Bacon, o zamana kadar genç yaşında birçok tiyatro oyununda sahneye çıkmıştı. O dönemde de Kyra da tiyatroyu çok seven annesi sayesinde onu sahnede izleme olanağı bulmuştu.

Tanıştıkları sırada Bacon da Getting Out adlı oyunda sahneye çıkıyordu.

KYRA'NIN ANNESİ DE TİYATROYU SEVİYORDU

Bacon o dönemi Drew Barrymore Show'da şöyle anlattı: "Annesi beni oyunlarımda görmüştü. Ve 12 yaşındaki Kyra'nın da oyuncu olmak istediğini biliyordu."

Ünlü oyununun anlattğına göre annesi birlikte Kevin Bacon'ın rol aldığı bir oyunu izlemek için bilet almışlardı.

O sırada öğle arasıydı ve Bacon da köşedeki dükkandan bir sandviç alıyordu. İşte o sırada henüz bir çocuk olan Kyra yanına gitti ve ona "Selam, oyunda seni beğendim" dedi.

Bacon sonra da kendisinin o anı çok hatırlamadığını saklamadı. Karısının anlattığına göre ise SedgwicK'e "Teşekkürler tatlım" diye yanıt verdi.

Sonra aradan yıllar geçti.

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YILLAR SONRA BU KEZ OYUNCU OLARAK KARŞISINA ÇIKTI

Kyra Sedgwick gerçekten de oyuncu oldu ve ikilinin yolları bu kez birlikte oynadıkları Lemon Sky filminin setinde kesişti. Sonrasında da birbirlerine aşık oldular ve evlilikleri bugünlere kadar ulaştı.

Sonra yine o dönemde Bacon bütün set arkadaşları için bir akşam yemeği organize etti. Oraya Kyra'nın da gelmesini bekliyordu. Ama o gece Sedgwick yemeğe katılmadı.

Kyra Sedgwick bu yemeğe gitmemesinin nedenini de sonradan anlattı. Sedgwick, bir otelin spor salonunda masaj yaptırmaya gidecekti. Fakat bunu Bacon'a söylemek istemedi.

Kadere bakın ki Kyra masajdan çıktığında Kevin de kapıda onu bekliyordu. Yani Bacon, bu güzel genç oyuncuyu takip etmiş, peşini bırakmamıştı.

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Sonunda Kyra Sedgwick aşktan kaçamadı. Ama bir çekincesi vardı. O sırada henüz 20'li yaşlarındaydı.

'ACİLEN EVLENME İSTEĞİNE KAPILDIM... BUNDAN KORKTUM'

O dönemi şöyle anlatmıştı bir röportajında Sedgwick " Kevin'e aşık olduğu zaman sanki evlenmek için acil bir duruk varmış gibi bir hisse kapıldım. Ve bundan korktum."

Ama öte yandan da Kevin Bacon'ın aslında aradığı kişi olduğunu çok iyi biliyordu söylediğine göre. "O benim ruh eşimdi... O aradığım kişiydi diye anlattı o dönemi.

Aşık çift, 1988 yılında nişanlandı. Bacon Kyra'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Anlattığına göre Kyra o kadar duygulandı ki gözyaşlarını tutamadı. Nişan yüzüğü artık Kyra'nın parmağındaydı.

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Ama bir sorun vardı. Kyra nişan yüzüğünden çok hoşlanmamıştı. Bu dönemi de Bacon bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Yatakta birlikte uyuyorduk. Kyra gecenin bir yarısında kalkıp durmadan ağlıyordu. Merak ettim. Sonunda bana ne olduğunu anlattı. Meğer nişan yüzüğünü sevmiyormuş."

25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI ÖĞRENDİLER: Bacon bunun üzerine sorun olmadığını söyledi ve yüzüğü değiştirdiler. O gün değişen yüzük bugün hala Kyra'nın parmağında. Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon 1988 yılının 4 Eylül günü evlendiler. Önce oğulları Travis iki yıl sonra da kızları Sosie Ruth doğıdu. Bu arada çiftle ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha var. Ünlü çift evlendikten yıllar sonra uzaktan kuzen olduklarını keşfetti. Bu da çiftin Finding Your Roots (Köklerinizi Bulmak) adlı programa katılmasından sonra ortaya çıktı.Orada yapılan gen değerlendirmeleri sonucunda çiftin birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduğu ortaya çıktı. Bu gerçek öğrenildiğinde onlar 25 yıllık evliydi.





KAZANDIĞI PARANIN YARISINI DOLANDIRICIYA KAPTIRDI

Bu arada Kevin Bacon, modern zamanların en büyük dolandırıcılıklarının birinin de kahramanı oldu. Sinemadan kazandığı paranın yarısını, dudak uçuklatan bir saadet zinciri kuran tarihin en ünlü dolandırıcısına kaptırdı.

Kurduğu Ponzi saadet zinciriyle aralarında ünlülerin de bulunduğu birçok kişiyi dolandıran Bernie Madoff'un kurbanı oldu Kevin Bacon ile karısı Kyra Sedgwick.

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Bacon, kariyeri boyunca kazandığı paranın yarısını Madoff'a kaptırdıktan sonra, aile büyük bir finansal kriz yaşadı.

Ama yine de kısa sürede kendilerini toparladılar. Bu büyük mali felaket onları sarstı ama yıkamadı. Sonra da ellerinde kalanla kendilerine bambaşka bir hayat kurdular.

MALİ YIKIMIN ARDINDAN ÇİFTLİĞE YERLEŞTİLER

Daha yüksek gelir elde etmek uğruna parasının çoğunu Madoff'a kaptıran Bacon, bunun miktarını hiçbir zaman tam olarak açıklamadı.

Ama 2009 yılında meydana gelen olay sonrası konuşulanlara göre milyonlarca dolar söz konusu. Hatta bazı söylentilere göre 30 bin dolar gibi bir para ellerinden uçtu gitti ünlü çiftin.

Sonrasında olanları da Bacon bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Her ne kadar acılı bir süreç olsa da hayattaki daha önemli ayrıntılara odaklandık. Çocuklarımız sağlıklıydı, biz sağlıklıydık... Biz de sahip olduğumuz güzellikleri ön plana çıkardık. "

Ponzi skandalına milyonlarca dolar kaptıran Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick, sonra hayatlarını yeniden şekillendirdiler.

Verdikleri en önemli karar Hollywood'dan ve bu dünyanın ışıltılı yaşamından uzaklaşmak oldu. Her şeylerini toparlayıp Connecticut'ın yolunu tuttular.

ŞANSLARI VARDI HER ŞEYE YENİDEN BAŞLADILAR

Orada da bir çiftliğe yerleştiler. Bacon'ın söylediği gibi yüklü miktarda para ellerinden uçup gitmiş olsa da yine de her şeye yeniden başlayacak kadar şanslıydılar.

Onlar da öyle yaptı zaten. Ellerindeki en büyük sermaye de yılların azaltmadığı aşkları oldu.

Şimdi Connecticut'ta bir çiftlikte, doğanın kollarında, hayvanlarıyla birlikte daha sakin ve huzurlu bir hayat sürüyorlar. Elbette işlerine veda etmiş de değiller.

Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick'in hem kendi söylediklerine hem de sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa çiftlik hayatında en sevdikleri aktivite de keçilerine şarkı söylemek.

Kyra Segwick, zaman zaman o anlarda çekilen videolarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor zaten.