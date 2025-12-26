‘Karımdan başkasını istemem’ Son sözünü söyledi… Ailesini boynu bükük bıraktı

Haberin Devamı

David ve Victoria Beckham çiftinin ilk çocukları olan Brooklyn Beckham 2022’de ünlü model ve oyuncu Nicola Peltz’le evlenmiş, Beckham’lar da ilk göz ağrılarının mürüvvetini görüp çok büyük bir mutluluk yaşamışlardı.

ABD’nin sayılı zenginlerinden iş insanı Nelson Peltz’in kızı olan Nicola Peltz’e gönül verdikten sonra deyim yerindeyse tamamen onun yörüngesine giren ve gözü hiçbir şey görmemeye başlayan Brooklyn Beckham ailesinden giderek uzaklaşmaya başlamıştı.

En sonunda bu uzaklaşma ailesinden tamamen kopma noktasına geldi ve Brooklyn Beckham babası David Beckham’ın 50’nci yaş gününden sonra onlarla hiçbir bağlantı kurmadan, en özel günlerinde bile onları arayıp sormadan ya da onlarla görüşmeden yaşamaya başladı.

David ve Victoria Beckham başlarına geleni anlayamamışlardı bile. Oğullarının neden onlara sırt çevirdiğini düşünüp üzülürlerken Brooklyn Beckham diğer kardeşleriyle de görüşmeyi kesti, İngiltere’ye gittiğinde bile ailesinden kimseyle görüşmeden ABD’ye geri döndü.

Ünlü oğul yaptığı son Instagram paylaşımında karısının elini sıkıca tuttuğu bir fotoğraf paylaştı ve “Benim her şeyim sensin” yazarak ailesine bir kez daha onları hayatından çıkardığına dair acımasız bir mesaj yollamış oldu.

Brooklyn Beckham’ın birkaç ay önce de anne ve babasına “Benim artık tek ailem karım Nicola’dır. Beni artık arayıp sormayın” diye bir mesaj ilettiği iddia edilmişti. Bu son paylaşımla birlikte artık bu iddiaların doğru olduğu da iyice ortaya çıkmış oldu.

David ve Victoria Beckham’ın kendilerinden vazgeçen oğullarını Instagram’dan takip etmeyi bıraktığı ortaya çıkmış, daha sonra çiftin küçük oğulları Cruz bunun doğru olmadığını, ağabeyi Brooklyn’in anne ve babasını blokladığını açıklamıştı.

Brooklyn Beckham bu bomba haberin ardından da bir paylaşım yapmış, yolda neşeyle yürüdüğü bir fotoğrafın altına “Çok meşgulüm, ne dediğinizi duymuyorum” yazarak yine ailesine mesaj yollamıştı.

Brooklyn Beckham’ın ailesiyle sorunları kardeşi Romeo’yla küsmesiyle başlamıştı. Romeo Beckham, Brooklyn’in evlenmeden önce kısa bir süre görüştüğü biriyle sonradan sevgili oldu.

Brooklyn Beckham’ın buna bozulduğu, kardeşine sinirlendiği ve onunla konuşmamaya başladığı söylenirken birden bu küslük tüm aileye yayıldı ve ipler o noktadan sonra tamamen koptu.

Ancak aileyi yakından tanıyanlar bunun ardındaki gerçek nedenin farklı olduğunu söylüyor. Brooklyn’i ailesinden gerçekten koparan sebep karısı Nicola Peltz…

Zengin kızı olan ünlü oyuncunun aslında başından beri Beckham ailesini küçük gördüğü ve kendine layık bulmadığı, onlara bir türlü ısınamadığı ve evlendikten sonra da içli dışlı olmamak için elinden geleni yaptığı iddia ediliyor.

Yani aslında Brooklyn Beckham’ı ailesinden koparan şey “Artık tek ailemdir” dediği karısının başta annesi Victoria olmak üzere ailesinden hiç hoşlanmaması. İki kardeşin birbirine bozulmasını fırsat bilen gelin Nicola o andan itibaren kocası Brooklyn’i Beckham’lardan koparan kişi oldu…

Nicola Peltz ve Victoria Beckham’ın arasındaki soğukluğun ünlü çiftin düğünlerinden beri devam ettiği de herkes tarafından bilinen bir gerçekti… Victoria Beckham ilk oğlunun düğününde gelini Nicola’nın kendi tasarladığı bir gelinliği giymesini istemiş, Nicola Peltz de başta buna evet demesine rağmen düğününde Valentino marka bir gelinlik giyerek kayınvalidesinin kalbini ilk günden kırmıştı…