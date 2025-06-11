‘Karım artık tek ailemdir’ dedi… Anne babasının yüreğini yakıp gitti: Sizi artık istemiyorum

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Evliliklerinde 25 yılı deviren, 4 evlatları da artık kendileri kadar ünlü olan Beckham’lar bir süredir aile içinde yaşanan büyük kavga ve küslükle anılıyordu.

İKİ KARDEŞİN ARASINI "KIZ KAVGASI" BOZDU DİYORLARDI... ŞİMDİ BÜTÜN AİLE DARMADAĞIN!

Bu küslüğü başlatan ise Romeo Beckham’ın bir zamanlar ağabeyi Brooklyn’le de sevgili olmuş olan Kim Turnbull’la ilişki yaşamasıydı.

Brooklyn Beckham sadece anne babasıyla değil kardeşleri Romeo, Cruz ve Harper'la da tüm bağını kesti

Bu duruma çok bozulan Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz sadece Romeo ile değil tüm aileyle bağlarını bir anda kestiler.

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David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamalarına da gitmeyen Brooklyn ve Nicola David ve Victoria Beckham’dan gelen bütün barışma çağrılarını da reddettiler.

İki gün sonra Kral Charles tarafından şövalye ilan edilecek olan David Beckham bu mutluluğunu ilk göz ağrısı oğluyla paylaşamayacak

David Beckham uzun süredir beklediği mükafata cuma günü kavuşacak ve ismi Kral Charles'ın doğum günü onur listesine yazılan eski futbol yıldızı nihayet şövalyelik unvanı alacak.

BABASININ EN MUTLU GÜNÜNDE YANINDA OLMAYACAK

26 yaşındaki Brooklyn'e yakın kaynaklar, babasının uzun zamandır beklediği şövalyelik unvanını nihayet almasından çok heyecanlandığını, bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğini söylediler.

Ancak, Victoria ve David'in en büyük oğlu olan Brooklyn de ailesiyle görüşmediği için bu haberi herkes gibi medyadan öğrenmiş.

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"ARTIK BENİ UNUTUN"

David ve Victoria Beckham’ın ilk göz ağrısı oğullarıyla bağlarının kopmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıkları söylenirken Brooklyn Beckham’ın ünlü ailesine onlarla hiçbir şekilde iletişim kurmak istemediğini ve mesajlarına cevap vermeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Brooklyn Beckham'ın kardeşi Romeo ile küs olduğu söyleniyordu ancak anne babasıyla da görüşmüyor hatta onların tüm görüşme çabalarını da yanıtsız bırakıyor

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Bu vazgeçişin ardında da aslında iki kardeşin Kim Turnbull yüzünden küsmesi değil daha başka bir sebep olduğu konuşuluyor.

Beckham ailesinin oğulları Brooklyn’i kaybetme sebebi aslında gelinleri Nicola Peltz…

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz 2022’de evlenmiş, düğünde Victoria Beckham ve Nicola Peltz’in gelinlik yüzünden kavga ettikleri ortaya çıkmıştı.

Brooklyn Beckham'ın karısı Nicola Peltz'in tarafına geçtiği, ailesini sevmeyen Nicola'nın etksiyle anne babasından koptuğu ve o ne isterse yaptığı söyleniyor

GELİN KAYINVALİDE KAVGASI EN SONUNDA İPLERİ KOPARDI

Gelin kayınvalide arasında esen soğuk rüzgarlar uzun süre dinmedi, ikili bir süre sonra barışmış gibi görünse de aralarında her zaman bir gerginlik olduğu konuşulup durdu.

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Ailenin huzurunun bozulması ve birbirlerinden kopmalarının ardındaki asıl sebebin de gerçekte bu olduğu ve eşinin ailesinden pek hazzetmeyen Nicola Peltz’in kardeş kavgasını fırsat bilip kocası Brooklyn’i ailesinden kopardığı iddia ediliyor.

Gelin kayınvalide geçen yaz mutluluk pozları vermiş olsa da araları aslında hiç gerçekten düzelmedi

Evlenir evlenmez karısının soyadını alıp kendini Brooklyn Peltz Beckham olarak tanıtmaya başlayan ve vücudunun her yerine karısına olan aşkını gösteren dövmeler yapan Brooklyn’in de seçim yapması gerekince hiç tereddüt etmeden kendi ailesini hiçe saydığı söyleniyor.

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KENDİ AİLESİNİ BIRAKTI, KARISININ AİLESİNE YANAŞTI

Oyuncu ve model olan Nicola Peltz ABD’nin en zengin iş insanlarından Nelson Peltz’in kızı. Beckham’ların, özellikle de Victoria Beckham’ın Nicola Peltz’in ailesinin zenginliğini sürekli “göze sokmasından” rahatsız olduğu, oğlu Brooklyn’i kendi ailesinin tarafına çekmeye çalışmasından hep korktuğu da biliniyordu.

Brooklyn Beckham kendi ailesinden uzaklaştıkça karısının ailesine, zengin kayınpederine daha çok yaklaştı

Anlaşılan Brooklyn Beckham zengin kayınpederinin yanında olmaktan daha mutlu çünkü ailesiyle bağlarını kopardığından beri karısı Nicola’nın ailesiyle giderek daha sıkı fıkı olmaya başladı…