Karikatüristlerden vefa örneği

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Tekin Aral’ın ölüm yıldönümü olan 19 Nisan’da (bugün) vizyona giren “Arap Kadri” filminin galası önceki akşam Etiler Alkent’teki ING Cinecity’de yapıldı. Filmin oyuncularının hazır bulunduğu gala gecesine ünlü karikatüristler Hasan Kaçan, Ergün Gündüz, Behiç Pek, Suat Özkan, Yılmaz Okumuş ve Varol Yaşaroğlu da katıldı.

Gösterim öncesi soruları yanıtlayan başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, “Tekin Aral ve Latif Demirci ’nin emeğiyle, lezzetle okuduğumuz naif karakterlerin sinemaya aktarılınca nasıl olacağını görmek istedik. Biraz da yeni kuşağın bu karakterleri tanımasını istedik” dedi.

Diğer başrol oyuncusu Zeynep Çamcı da “Beni Ahmet Abi arayıp ‘Gelip bu filmde kızım olur musun?’ diye sordu. Çok mutlu oldum. Karikatürlerle büyüdüm. Bugün komedi oyunculuğu yapabiliyorsam bu dergiler sayesindedir” diye konuştu.

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Bugünden itibaren sinemalarda

Senaryosunu Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’n yazdığı, yönetmen koltuğunda Emre Kavuk’un oturduğu “Arap Kadri” filminde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Eda Özel ve Yaşar Karakulak rol alıyor. Bugün vizyona giren film, şehir yaşantısına uyum sağlayamayan, ormanda Tarzan’ın kurduğu düzene de çomak sokan Arap Kadri’nin hikâyesini anlatıyor.