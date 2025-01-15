‘Karı koca değil ev arkadaşı gibiyiz’ demişti… Ayrılık haberlerinden sonra yüzünde güller açıyor

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Ancak yeni yılın ilk ayrılık haberlerinden biri hiç beklenmedik şekilde onlardan geldi.

Hollywood’un sevilen yıldızı Jessica Alba ve yapımcı eşi Cash Warren'ın 2008’de kurdukları üç çocuklu yuvaları dağıldı.





AYRILIK SÖYLENTİLERİ DOĞRU ÇIKTI

Bir süredir evliliklerinde sorunlar olduğu zaten konuşulan çiftin ayrılık haberi geçen hafta geldi ve hayranlarını üzdü.

Jessica Alba ve Cash Warren'ın paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarında bir süredir parmaklarında alyansları olmadığı dikkatlerden kaçmamıştı.

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En sonunda gelen ayrılık haberiyle “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” misali bu dedikoduların da doğru olduğu ortaya çıkmış oldu.

YIKILMADI… HEM AYAKTA HEM DE ÇOK MUTLU

Jessica Alba, boşanma haberleri duyulduktan sonra ilk kez dün en küçük oğlu, bir arkadaşı ve onun çocuğuyla birlikte önce alışverişe çıktı sonra da hep birlikte piknik için parka gitti.

Yıldız oyuncunun yüzünün güldüğü hatta evliliği bitmiş olmasına rağmen neşe içinde kahkaha atması da dikkatlerden kaçmadı.

ZOR KARARI ALINCA YÜZÜ GÜLDÜ

Onu böylesine mutlu gören hayranları Alba’nın aslında bu evlilikten ne kadar bunalmış ve ayrılık kararı alınca ne kadar rahatlamış olduğu yorumları yaptı.

43 yaşındaki Alba ve 46 yaşındaki Warren, Mayıs 2008'de evlenmiş ve birliktelikleri sırasında 16 yaşındaki kızları Honor ve 13 yaşındaki Haven ile oğulları Hayes'i kucaklarına almışlardı.

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AYRILIK TARİHİ BELLİ DEĞİL… BÜTÜN TATİLLERİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

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Çiftin ne zaman ayrıldıkları ya da neden ayrıldıkları belli değil, ancak kasım ayında Şükran Günü'nü üç çocuklarıyla birlikte Puerto Vallarta, Meksika'da geçirdiler.

Jessica Alba bu aile tatili boyunca çocukları ve ayrıldığı kocası Cash Warren'la mutlu pozlar vermiş, ortada hiçbir sorun yokmuşçasına paylaşımlar yapmıştı.

Söylentilere göre eski eşler Noel'i de birlikte geçirdiler ve sosyal medya fotoğraflarına göre yılbaşı gecesi oğullarının doğum gününü kutlamak için Los Angeles'taki Universal Stüdyolarına gittiler.

YÜZÜK PARMAĞINI SAKLIYORDU

Ancak Jessica Alba bu mutlu aile fotoğraflarının hepsinde sol yüzük parmağını şüpheli bir şekilde kapatıyordu.

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Ünlü çiftin ayrılık haberi hayranlarını üzse de aslında bu evliliğin yolunda gitmediğine dair işaretler bir süredir ortadaydı.

Cash Warren geçtiğimiz yaz aylarında verdiği bir röportajda Jessica Alba’yla evliliğinin “sıkı çalışma” gerektirdiğini itiraf etmişti. Evliliklerini “birbirlerinin arkasını kollamak” diye anlatan Warren “Bu hayal edebileceğim en uzun ilişki” yorumunu da yapmıştı.

AYRILIK GELİYORUM DEMİŞ: BİZ ODA ARKADAŞI GİBİYİZ

Ancak bu evliliğin biteceğine dair ilk işaretler çok daha önce gelmiş, bunun ipucunu da Jessica Alba kendi ağzıyla vermişti.

Alba, Temmuz 2021’de Katherine Schwarzenegger’ın sunduğu bir programa katılmış, Cash Warren’la evliliklerinin ilk yıllardan sonra giderek “değişip” başka bir şekil almaya başladığını itiraf etmişti.

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“İki buçuk yıl boyunca her şey güllük gülistanlık. Ama ondan sonra ev arkadaşı oluyorsunuz,” diyen Jessica Alba o noktadan sonra artık birlikte üstlenilen sorumlulukların mutluluğun yerini aldığını “Sorumluluklarınız var. Yerine getirdikçe kutucukları işaretliyorsunuz” sözleriyle anlatmıştı.





“HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİNİ SANDIĞINIZ İNSANLAR…”

Yıldız oyuncunun en büyük itirafı ise “Hiçbir yere gitmeyeceklerini düşündüğünüzde bazen birlikte rahat olduğunuz insanlara en iyi şekilde davranmazsınız” sözleriyle kocasının artık kendisini mutsuz ettiğini ima ettiği cümlesi olmuştu…