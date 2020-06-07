Karete Kid ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? İşte Karete Kid oyuncu kadrosu ve konusu

Dünyada ünlü oyuncu Jackie Chan'in başrolünde yer aldığı Karete Kid filmi 1984'teki Karate Kid filminin günümüz uyarlamasıdır. Harald Zwart'ın yönettiği film 2010 yılında çekilmiştir. İşte, Karete Kid oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Karete Kid filminda Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu Rongguang Yu gibi oyuncular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Dre, Detroit’in en klas çocukları arasındayken çok farklı bir memlekette yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Popüler bir Amerikan çocuğu olabilecekten; annesinin (Taraji P. Henson) kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya'ya, Çin’e götürür. Başlangıçta arkadaş edinme konusunda zorluk çeken kahramanımız, zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying’e yakınlık hisseder ve şanslıdır ki Ying de ona karşı boş değildir.

Sorun şu ki kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre’ye düşman olup kahramanımıza nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; kung fu diyarında, Cheng ise karateci kahramanımıza aman vermez ve onu acımasızca yere yapıştırır. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre’nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng’le son bir karşılaşmaya doğru ilerlerler. Han, Dre’ye kung fu’nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.