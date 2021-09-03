Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu - Kardeşlerim yeni sezon ne zaman?

Sezon finalinde gerilim dolu olayların yaşandığı Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan Kardeşlerim 11 Eylül 2021 tarihinde ekran macerasına başlayacak.



KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?



19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 11 Eylül’de yeni sezon açılışını yapacak olan Kardeşlerim 19. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

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