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Kardeşlerim 29. son bölüme Kadir'in ölmesi damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon
Kardeşlerim 29. son bölüme Kadirin ölmesi damga vurdu İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 29. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 20 Kasım tarihli son bölümünde babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir'in soluğu Akif'in kapısında alması dikkat çekti. Dizinin final anına ise motosiklet kazası geçiren Kadir'in hastanede ölmesi damga vurdu. Tüm bunların ardından Kardeşlerim son bölümü kaçıranlar internetten izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Kardeşlerim 29. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşanan gelişmeler...

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Kardeşlerim son bölüm tek parça bu akşam yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 20 Kasım Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulundu. Kadir'in ölümü ise ekranlara damga vurdu. Kardeşlerim dizisinin 29. son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 29. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon

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