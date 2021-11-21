Kardeşlerim 29. son bölüme Kadir'in ölmesi damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kardeşlerim son bölüm tek parça bu akşam yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 20 Kasım Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulundu. Kadir'in ölümü ise ekranlara damga vurdu. Kardeşlerim dizisinin 29. son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 29. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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