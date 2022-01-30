Kardeşlerim 37. son bölüme Şengül'ün hafızasını yitirmesi damga vurdu. İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 37. bölümünde İlknur'un Emel'i alıp götürmesi heyecan dolu anlara neden olurken, Suzan'ın, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçmesi dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

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KARDEŞLERİM 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI