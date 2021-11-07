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Kardeşlerim 27. son bölüme Ömer'in evine şok baskın! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kardeşlerim#Atv#Dizi
Kardeşlerim 27. son bölüme Ömerin evine şok baskın İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 27. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 6 Kasım tarihli son bölümünde Suzan'ın Akif'in evlilik dışı ilişkisinden olan oğlunu herkesin içinde açıklaması dikkat çekti. Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken dizinin final anında Ömer'i soran bir grup kişinin eve saldırması haftaya damga vurdu. İşte, Kardeşlerim 27. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 6 Kasım Cumartesi akşamı sevenleri ile buluşan Kardeşlerim'de bu hafta Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika'nın işbirliği geceye damga vurdu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise eve yapılan saldırıda Orhan'ın silahla birini vurması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır. Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler. Şengül bir dalgınlık kurbanı olarak başını derde sokup, çaresizce Orhan'dan yardım ister. Bu yardım bir sürü yüzleşmeye sebep olurken, Ömer, kendisine ve ailesine yönlendirilen büyük tehditten henüz habersizdir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kardeşlerim#Atv#Dizi

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