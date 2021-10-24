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Kardeşlerim 25. son bölümde Şengül'ün paraları aileyi şoke etti! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kardeşlerim#Atv#Dizi
Kardeşlerim 25. son bölümde Şengülün paraları aileyi şoke etti İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 25. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinin 23 Ekim tarihli son bölümünde Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı gelerek evi terk ederken, Suzan ve Nebahat'ın iş birliği dikkat çekti. Dizinin final anında Akif'in bahçeyi kazmasıyla Songül'ün sakladığı paraları ortaya çıkması Kardeşlerim 25. son bölümüne damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kardeşlerim son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 22 Ekim Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde bu hafta Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep oldu. Doruk'un Kaan'ı kardeşi olarak kabul edip etmeyeceğinin merak uyandırdığı son bölümün ardından, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Songül'ü polislerin götürmesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

KARDEŞLERİM 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kardeşlerim#Atv#Dizi

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