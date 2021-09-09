Kardeşlerim ne zaman başlıyor? Kardeşlerim yeni sezon

Kardeşlerim dizisi yeni bölümleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finalinde gerilim dolu olayların yaşandığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümlerini merak eden pek çok izleyici, dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihine odaklandı. Peki, Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında detaylı bilgiler

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alan Kardeşlerim, 19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 2. sezonu 19. bölüm ile başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuyla 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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