Kardeşlerim Kadir öldü mü? Halit Özgür Sarı'nın durumu belli oldu

Haberin Devamı

Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı iddiası, Kardeşlerim dizisini yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni bölüm sonrası ekrana gelen görüntüler üzerine Kadir'in öldüğünü düşünen izleyiciler, Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu sorusuna cevap aradı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? İşte, o detaylar

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ?

Kardeşlerim Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli oldu. Kardeşlerim dizisinin Kadir'i diziye veda etti.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.