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Kardeşlerim Kadir neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden neden ayrıldı? Beklenmedik veda

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Kardeşlerim Kadir neden öldü Halit Özgür Sarı diziden neden ayrıldı Beklenmedik veda

Atv ekranlarında yayınlanan dram türündeki Kardeşim dizisinde beklenmedik bir veda gerçekleşti. Kadir geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı ancak hayata geri döndürülemedi. Peki, Kardeşlerim Kadir neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden neden ayrıldı?

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Kardeşlerim dizisindeki Kadir karakterinin ölümü ve gömülme sahnesi dizi takipçilerini derinden etkiledi. Ekibe veda eden Halit Özgür Sarı, "Kadir" karakterine ve dizideki rol arkadaşlarına sosyal medya hesabından veda etti. 

Kardeşlerim dizisinden ayrılma nedenini açıklamaya Halit Özgür Sarı, vedasını şu sözlerle yaptı: 

"Hayatımın en zor, en karanlık,en yorucu ama en güzel yolculuğunun bugün son günüydü. Senaryonun elime geldiği ilk günü hatırlıyorum..‘ ’Zaten ben değil miyim bu?’’ diye sormuştum etrafımdakilere Eskilerin aklına sahip şimdilerin çocuğu değil mi bu? Ailesinin kara bahtlısı.. Bilemedim ben, bilinmez de zaten.N erden bilebilirim koskocaman bir ailem olacak şu kadar zamanda? Sete çok hızlı çıkmıştık çok zor bir senaryo vardı önümüzde. Öyle bir sıkı sarıldık ki birbirimize öyle bir sahip çıktık ki AİLE olduk.

İlk teşekkürüm aslan kardeşim, yolumun yoldaşı, oyun arkadaşım Yiğit’e. En zor günlerimde yanımda oldun. Sırtımı dik tuttun. Hatalarımla günahlarımla bana sahip çıktın. Bir kağıt parçasının bizi öz kardeş yapışına beraber şahit olduk. Hiç yarışmadık bugüne kadar hiç kırmadık birbirimizi ama doğruyu söylemekten de korkmadık. Beraber ağladık, beraber ağladık ve tekrar beraber ağladık. Ama öyle güldük ki sonunda :) Sen biliyorsun … Sen çok iyi biliyorsun Yiğidom benim bu daha başlangıç. Ömrüm,ömrün olsun. Sırtım hep sırtında. Çok büyük şeyler başaracağız öz kardeşim benim. WE RIDE TOGETHER WE DIE TOGETHER ! @bilalyigitkocak

İspanyol paçam.Secret L :) Geçen sene ben çok savrulmuşken bana ablalık yapıp attığın uzun mesajları, gizli karavan dertleşmelerimizi verdiğimiz sözleri kalbimin en güzel yerine koydum gidiyorum. Kendimi senin abin bildim artık. Canım kız kardeşimsin sen benim. Her zaman yanında olup yürüdüğün yolda seni koruyacağım. En kötü günde en kötü zamanda en çaresiz en sevgisiz anda bile HATIRLA olur mu? :) Sana söz güzeller güzelim ben de hatırlayacağım. Biraz sürecek ama hatırlayacağım. Seni inanamayacağın kadar çok seviyorum @suburcuyazgicoskun"

Kardeşlerim Kadir neden öldü Halit Özgür Sarı diziden neden ayrıldı Beklenmedik veda

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