Kardeşlerim dizisinin yayın günü belli oldu- Kardeşlerim ne zaman başlayacak?
Atv ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim’in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM’nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi şubat ayında başlayacak ve cumartesi günleri yayınlanacak. Peki, Kardeşlerim ne zaman başlayacak?
Tanıtımları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin detayları netleşti. Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM’nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Kardeşlerim 20 Şubat Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak. Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan Kardeşlerim, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi isimleri kadrosunda buluşturacak.
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