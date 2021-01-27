Kardeşlerim dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimler?
ATV’nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim’in ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini anlatacak olan Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu ağırlıklı olarak genç yeteneklerden oluşuyor. Peki, Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimler?
Yeni dizi Kardeşlerim’in detayları belli oldu. Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek.
Yapımını NGM’nin, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.
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