Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

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Kardeşlerim dizisinin 20 Kasım tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Kadir'in motosikletten düşmesi dizi takipçilerinin kafasında soru işareti bıraktı. Akif'in arabasıyla vurması sonrası yere yığılan Kadir'in akıbeti Kardeşlerim dizisinin 29. bölümünde netleşecek.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

HALİT ÖZGÜR SARI HAKKINDA

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde “Kadir Eren” karakterini canlandırmıştır.