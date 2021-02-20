Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? İşte Kardeşlerim dizisinin konusu ve çekim yeri hakkında bilgiler
Kardeşlerim dizisi tanıtımlarıyla merak uyandırdı. Cumartesi günleri yayınlanacak olan dizi, dört kardeşin anne ve babalarını kaybetmelerinin ardından hayatın acı gerçeklerine karşı durduğu iç burkan ancak bir o kadar da sevgi dolu hayat hikayelerini ekrana taşıyacak. Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? İşte Kardeşlerim dizisinin konusu ve çekim yeri hakkında bilgiler
Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek. Yapımını NGM’nin, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve yakın çevresinde gerçekleştiriliyor.