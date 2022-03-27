Kardeşlerim 45. son bölümde Akif'in Resul'u öldürmesi damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 26 Mart tarihli son bölümünde Ataman Koleji’nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Ömer'in girdiği karanlık işler yüzünden ailesinden ciddi tavır görmesi dikkat çekti. Resul ve Akif'in karşı karşıya geldiği son bölümde Akif'in ölmesi merak dolu anlara neden oldu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat’in Resul’ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji’nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI