Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 45. son bölümde Akif'in Resul'u öldürmesi damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon
Kardeşlerim 45. son bölümde Akifin Resulu öldürmesi damga vurdu İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim 45. son bölüm izleme ekranı internetten erişime açıldı. Cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan, başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim'in 26 Mart tarihli son bölümünde Asiye'nin vurulmasıyla Eren ailesini kedere boğarken, Akif'in Resul'u öldürmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Kardeşlerim son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı

Haberin Devamı

Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 26 Mart tarihli son bölümünde Ataman Koleji’nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Ömer'in girdiği karanlık işler yüzünden ailesinden ciddi tavır görmesi dikkat çekti. Resul ve Akif'in karşı karşıya geldiği son bölümde Akif'in ölmesi merak dolu anlara neden oldu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat’in Resul’ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji’nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

Haberin Devamı

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı