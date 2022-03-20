Kardeşlerim 44. son bölüme Asiye'nin vurulması damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 19 Mart tarihli 44. son bölümünde Ömer'in peşindeki tefecilerin silah çıkardığı anda kardeşinin önüne atlayan Asiye'nin vurulması ekranlara damga vurdu. Son bölümün hemen ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Akif'in işlediği cinayet çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Kardeşlerim 44. son bölümü aşağıdaki ekranlara izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer’in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Suzan’la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül’ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır. Nebahat, Resul’den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer’i tefeciden korumak isteyen Doruk’un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI