Kardeşlerim 41. son bölümde Ömer'in yeni işi şoke etti! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 42. son bölümünde Berk’in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Harika’ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan'ın gerçeklerle yüzleşmesi dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ömer'in yüklü miktarda para bulması ekranlara damga vurdu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 41. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berk’in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan, Şengül’ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika’ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Eren kardeşlerin yoksulluğu içinden çıkılmaz bir hal alırken; Ömer, ailesini geçindirebilmek için yeni bir karar almak durumunda kalır.

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI