Kardeşlerim 23. son bölümde Asiye gerçekleri öğrendi... İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

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Kardeşlerim 23. son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim'in son bölümünde Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif’i köşeye sıkıştırırken, Asiye'nin Doruk'un babası yüzünden abisinin hapse girdiğini öğrenmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Kardeşlerim dizisinin 23. son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemile yüzünden amcası Orhan’la karşı karşıya gelen Kadir’in bu durumu, Melisa’yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk’u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif’i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat’ın aklını karıştırır. Aybike, Berk’i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga’nın sürprizi, Asiye ile Doruk’u beklenmedik bir duruma sokar.

KARDEŞLERİM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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