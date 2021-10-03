Kardeşlerim 22. son bölümde Kadir'e şok sözler... İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 22. bölümünde Süsen'in doğum günü partisinde Harika'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Heyecanlı anların ardından Kardeşlerim 23. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE EKRANI

KARDEŞLERİM 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

KARDEŞLERİM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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