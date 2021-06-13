Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı yayında! İşte, Kardeşlerim sezon finalinde yaşanacaklar…

Geçtiğimiz cumartesi 17. Bölümüyle nefes kesen Kardeşlerim dizisi, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. ATV’de yayınlanan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu gibi başarılı oyuncuların yer alırken, Kardeşlerim 18. Bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. İşte o beklenen fragman ve sezon finalinde izleyiciyi bekleyen olaylar…

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dört kardeşin, anne ve babasını yitirmesinin ardından verdikleri yaşam savaşını anlatan dizinin 18. Bölüm sezon finalinin en dikkat çeken sahnesi Kadir’in tutuklandığı sahne olacak. Yeni bölümde Kadir'in cinayete teşebbüsten tutuklanması şok etkisi yaratırken, Kadir’in bu iftiradan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu.

Tolga, Ömer ve ailesinin kuyusunu kazmaya devam eder. Aileye oynadığı oyunda kuru sıkı silah ile gerçek silahı değiştiren Tolga'nın planı yanlış kişiyi hedef alır. Silahtan çıkan ateş kardeşlerin amcası Orhan'a isabet eder. Şengül, gözyaşları içindeyken bir yandan da Aybike ve Oğulcan'da artık yetim kalmıştır. Orhan'ın değiştirilen silahtan çıkan ateşle hayatını kaybetmesi ise Kadir'in başını derde sokar. Amcasının ölümüyle göz altına alınan Kadir’in özgürlüğü Tolga'nın elindedir. Tolga ise Kadir için Doruk'a bir teklif götürür. Peki Doruk, teklifi kabul edecek mi, Kadir hapisten kurtulacak mı? Kardeşlerim dizisi tüm bu soruların yanıtlarıyla 19 Haziran cumartesi akşamı sezon finaliyle ATV ekranlarında olacak.

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM FRAGMANI

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