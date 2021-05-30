Kardeşlerim 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Kardeşlerim 16. yeni bölümde yaşanacaklar

ATV ekranlarında her cumartesi izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde, Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını aramıştı. Gelecek bölümde neler olacağı merakla beklenirken, Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Kardeşlerim dizisi 16. yeni bölümde yaşanacaklar…

KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akif, Suzan'ın iflas etmesi için planlarını uygulamaya geçer. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi kullanmaktadır. Harika, hain planlarına Suzan'ı inandırıp Ömer'i okuldan attırmaya çalışmaktadır. Düşüp kafasını çarpan Asiye kanlar içinde kalır. Asiye'nin düşüp kafasını vurması ise, Asiye'nin hayatı tehlikeye girmesi gelecek bölüm için heyecanın artmasına neden oldu. Peki, Asiye iyileşecek mi? Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde Asiye’nin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

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