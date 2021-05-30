Kardeşlerim 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Kardeşlerim 16. yeni bölümde yaşanacaklar
Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacaklar merak edilirken, fragmanda Tolga'nın planı Asiye'nin hayatını tehlikeye atması en vurucu sahnelerden biri olarak gündemde yer alıyor. İşte, Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.
ATV ekranlarında her cumartesi izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde, Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını aramıştı. Gelecek bölümde neler olacağı merakla beklenirken, Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Kardeşlerim dizisi 16. yeni bölümde yaşanacaklar…
KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KARDEŞLERİM 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif, Suzan'ın iflas etmesi için planlarını uygulamaya geçer. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi kullanmaktadır. Harika, hain planlarına Suzan'ı inandırıp Ömer'i okuldan attırmaya çalışmaktadır. Düşüp kafasını çarpan Asiye kanlar içinde kalır. Asiye'nin düşüp kafasını vurması ise, Asiye'nin hayatı tehlikeye girmesi gelecek bölüm için heyecanın artmasına neden oldu. Peki, Asiye iyileşecek mi? Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde Asiye’nin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.