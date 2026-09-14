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'Kardeşimi geri alacağım'

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Daha 17'De Neler Oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 12:39

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımı Daha 17'de Aras sonunda kardeşini buldu. Ancak Hakan'ın tehditleri, büyük kavuşmanın önüne geçti. Bölüm finalinde ise Teoman gerçeği öğrenmenin eşiğine geldi.

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ARAS TUZAĞA DÜŞTÜ!

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de, 17'nci bölüme bir kala büyük kırılma yaşandı. Aras, sonunda kardeşini buldu. Ancak mutluluğu kısa sürdü. Hakan'ın adamları tarafından kaçırılan Aras, bir yolunu bulup kaçmayı başardı. Bu sırada Teoman, Aras'ın kendisini aradığını öğrenince ona tuzak kurdu. İkili, herkesin gözü önünde düzenlenen bir dövüşte karşı karşıya geldi.

Kardeşimi geri alacağım

"KARDEŞİMİ ALACAĞIM"

Dövüş sırasında Aras, Teoman'ın sürekli sağ eliyle vurduğunu fark etti. Serhat'ın öldüğü gece şişenin Teoman'ın sol elinde olduğunu hatırladı. Bu detay, kardeşinin cinayeti işlememiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ancak Hakan'ın, cinayet gecesine ait görüntülerle Teoman'ı tehdit etmesi umutları azalttı. Buna rağmen Aras geri adım atmadı. "Kardeşimi alacağım" dediği anda Teoman bu sözleri duydu.

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Kardeşimi geri alacağım

DAHA 17'NCİ BÖLÜM MERAKI

Bölüm finalinin ardından izleyiciler, "Teoman gerçeği öğrendi mi?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Dizinin 17'nci bölüm tanıtımı saatler içinde 4 milyon izlenmeyi aştı. Daha 17 ise tüm kategorilerde gün birinciliği geleneğini sürdürdü. Tüm Kişiler'de 8,35 izlenme oranı ve 29,48 izlenme payı liderliği getirdi. AB'de izlenme oranı 5,92, izlenme oranı 23,05, 20+ABC1'de ise izlenme oranı 7,80, izlenme payı 26,35 olarak kayıtlara geçti.

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D'de ekrana geliyor.

 

 

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