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SADAKAT’TEN TOKAT!

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Kaya’nın Ecmel'in koğuşunda olması, büyük bir paniğe yol açarken Cihan'ın Ecmel'e, “Kardeşime dokunursan seni yaşatmam” demesi tansiyonu iyice yükseltiyor.

Nare'nin bebeğini kaybetme haberi herkesi derinden sarsarken Özkan'ın, bebeğin Şahin'den olduğunu iddia etmesi üzerine, Sadakat'in tokadı gerilimi artırıyor.

Şahin, Nare’nin Özkan'dan ayrılmasını isterken, tanıtımın sonunda Alya’nın Boran'ın bıraktığı video’yu izlediği anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

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GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!