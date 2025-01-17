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'Kardeşime dokunursan seni yaşatmam'

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:49

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmanda, Alya’nın Boran’ın bıraktığı videoyu izlemesi, yeni bölüme dair heyecanı arttırdı.

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SADAKAT’TEN TOKAT!

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Kaya’nın Ecmel'in koğuşunda olması, büyük bir paniğe yol açarken Cihan'ın Ecmel'e, “Kardeşime dokunursan seni yaşatmam” demesi tansiyonu iyice yükseltiyor.

Kardeşime dokunursan seni yaşatmam

Nare'nin bebeğini kaybetme haberi herkesi derinden sarsarken Özkan'ın, bebeğin Şahin'den olduğunu iddia etmesi üzerine, Sadakat'in tokadı gerilimi artırıyor.

Kardeşime dokunursan seni yaşatmam

Şahin, Nare’nin Özkan'dan ayrılmasını isterken, tanıtımın sonunda Alya’nın Boran'ın bıraktığı video’yu izlediği anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

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Kardeşime dokunursan seni yaşatmam

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Kardeşime dokunursan seni yaşatmam

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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