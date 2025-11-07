×
'Kardeşim bitti artık, buradayız'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 13:57

Kanal D’nin zamansız dizisi Arka Sokaklar’ın bu akşamki bölümüne Ali’nin sitemi damga vuracak. Bedenen ve zihnen yıpranmış bir adam olarak hikayeye geri dönen Ali’nin Mesut’la duygusal hesaplaşması izleyenlerin kalbine dokunacak.

“BIRAKIR MIYDIK BİLSEK”

Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Akdoğan’ın Arka Sokaklar’a dönüşü ve ekibe yaşattığı kabusun bitmesi adına bir umut ışığı doğdu. Dizinin tanıtımında Ali, kendisini sorgulayan Mesut’a adeta isyan etti.

Ali’nin gözyaşları içinde dudağından dökülen, “Yoktunuz, gelmediniz hiç. Duymadınız beni, yalnız bıraktınız” sözleri yürek dağladı. Mesut’un, “Bilmiyorduk oğlum. Bırakır mıydık bilsek seni. Kardeşim bitti artık buradayız” diyerek Ali’yi bağrına basması Arka Sokaklar fanlarını hem ağlattı hem de Ali’nin rehabilitesi için umutlandırdı.

D Media imzalı Arka Sokaklar, aksiyon, gerilim ve duygu yüklü bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

 

