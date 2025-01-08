Kardeş Takımı’nın ikinci macerası

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Yarım milyon izleyici ile gişede büyük başarı elde eden “Kardeş Takımı”nın devam filmi “Kardeş Takımı 2” önceki akşam ilk kez izleyiciyle buluştu.

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar, Özgür Emre Yıldırım, Çağdaş Onur Öztürk, Gülhan Tekin, Dilşah Demir, Hacı Ahmet Ak’ın yer aldığı filmin galası Kanyon’da yapıldı.

Galaya Pelin Akil, Melis İşiten, Hüseyin Avni Danyal, Orkun Işıtmak, Nur Tuğba Namlı gibi ünlü isimler de katıldı. Bedran Güzel’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 10 Ocak’ta vizyona girecek.

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Melis İşiten galaya kızı Ada ile katıldı.

Gizem Hatipoğlu kızı Lila ile objektife poz verdi.