Kardeş Payı tekrarları hangi kanalda yayınlanacak? Kardeş Payı oyuncuları kimler?

Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını ve Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Türk televizyon dizisi Kardeş Payı, 5 yıl sonra yeniden ekranlara dönüyor. İlk olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Payı'nın tekrarları 3 Nisan itibariyle Atv ekranlarında olacak. Kardeş Payı'nın ilk iki bölümü arka arkaya yayınlanacak? Peki, Kardeş Payı oyuncuları kimler?

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı Kardeş Payı'nda üçlüye Şinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü, Ali İhsan Varol, Berfu Öngören, Sadık Gürbüz, Ayhan Taş ve Korhan Herduran eşlik ediyor.

Ahmet Kural- Metin Özdemir

Tesisatçıdır. Ali ile birlikte "Karapençe VIP" isimli kıraathaneyi ve tesisatçıyı işletmektedirler. Eda'dan hoşlanmaktadır. Ali ile birlikte Dünya'yı kurtaracak bir nesneyi icat ettiklerini düşünmektedirler.

Murat Cemcir - Ali Özdemir

Açık öğretim terktir. Eşi Şükriye'yi aldatmayı beceremeyip boşanmıştır. Tesisatçıdır. Metin ile birlikte Karapençe VIP isimli kıraathaneyi ve tesisatçıyı işletmektedirler. Metin ile birlikte Dünya'yı kurtaracak bir nesneyi icat ettiklerini düşünmektedirler.

Seda Bakan Feyyza Özdemir

Evin geçimini sağlayan en küçük kardeştir. Hilmi'nin İşletmelerinde Çalışmaktadır. Kartal'ın kankası olan Deniz'den hoşlanmaktadır.

KARDEŞ PAYI'NIN KONUSU

Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir'dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda'dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda'nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35'inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir.