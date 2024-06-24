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Karayip Korsanları'yla tanınan oyuncu köpekbalığı saldırısında öldü

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#Tamayo Perry#Karayip Korsanları#Köpekbalığı
Karayip Korsanlarıyla tanınan oyuncu köpekbalığı saldırısında öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 13:50

Modern sinema tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Karayip Korsanları (Pirates of Caribbean) serisinin oyuncularından biri hayatını trajik ve tüyler ürperten bir şekilde kaybetti.

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Karayip Korsanları serisinin dördüncü filmi Gizemli Denizler'de kamera karşısına geçen 49 yaşındaki Tamayo Perry, geçtiğimiz pazar günü Hawaii'deki Oahu adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayata veda etti.

Aynı zamanda bir sörf eğitmeni olan Perry'nin cansız bedeni; adanın kuzey kıyısındaki Malaekahana Plajı yakınlarında sörfçüler tarafından bulundu.

Tamayo Perry'nin cansız bedeninin bir kolu ve bir bacağının eksik olduğu belirtildi.

Honolulu Acil Servis bölümünün açıklamasına göre Tamayo Perry'nin trajik ölümüyle ilgili ilk çağrı, pazar günü öğle saatlerinde, saat 13:00 civarında geldi. Açıklamada, Perry'nin cansız bedeninin jet ski ile kıyıya getirildiği de belirtildi.

Tamayo Perry, Karayip Korsanları serisinin dördüncü filminin yanı sıra Lost, Hawaii Five-0; Blue Crush ve Charlie'nin Melekleri gibi yapımlarda da rol almıştı.

 

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#Tamayo Perry#Karayip Korsanları#Köpekbalığı

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