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Karavan birleştirici değil ayrıştırıcı

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Aksoy#Elif Özel Bağcı#Erol Günaydın
Karavan birleştirici değil ayrıştırıcı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 08:59

Bekir Aksoy ve Elif Özel Bağcı önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

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Aksoy, “Oyunumuz ‘Meşk-i Memnu’, 11 Kasım’da AKM’de. 30 kişilik orkestra bize eşlik edecek” dedi.

Bağcı ise insanların özlediği şarkıları seslendireceklerini belirtti. Öte yandan Bekir Aksoy, dizilerde oyuncular arasındaki bağların zayıfladığını vurguladı:

Karavan birleştirici değil ayrıştırıcı

“Dizilerde samimiyetten uzak bir ortam var artık. ‘Çiçek Taksi’de Erol Günaydın, Kayhan Yıldızoğlu, Tamer Yiğit, Fatma Girik ve Eşref Kolçak’la aynı kulisi paylaştık. Kulis adabı hayata bakışını değiştiriyor. Düşünsenize Fatma Hanım’ı Instagram’dan çıktığınızı...Sette konfor olacak ama karavan birleştirici değil, ayrıştırıcıdır. Oyuncular için kulis daha değerli.”

 

 

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#Bekir Aksoy#Elif Özel Bağcı#Erol Günaydın

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