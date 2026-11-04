Karavan birleştirici değil ayrıştırıcı

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Aksoy, “Oyunumuz ‘Meşk-i Memnu’, 11 Kasım’da AKM’de. 30 kişilik orkestra bize eşlik edecek” dedi.

Bağcı ise insanların özlediği şarkıları seslendireceklerini belirtti. Öte yandan Bekir Aksoy, dizilerde oyuncular arasındaki bağların zayıfladığını vurguladı:

“Dizilerde samimiyetten uzak bir ortam var artık. ‘Çiçek Taksi’de Erol Günaydın, Kayhan Yıldızoğlu, Tamer Yiğit, Fatma Girik ve Eşref Kolçak’la aynı kulisi paylaştık. Kulis adabı hayata bakışını değiştiriyor. Düşünsenize Fatma Hanım’ı Instagram’dan çıktığınızı...Sette konfor olacak ama karavan birleştirici değil, ayrıştırıcıdır. Oyuncular için kulis daha değerli.”