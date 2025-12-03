Karanlık hatıralar canlandı... Giydi yine aynı 'uğursuz' kıyafetini

Haberin Devamı

Neler olup bittiğine bakmak gerekirse....

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier eşi Elke Büdenbender ile birlikte İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunuyor. Çiftin ziyareti de bugün başladı.

Tıpkı ABD Başkanı Donald Trump ve karısı Melania'nın ziyaretinde olduğu gibi bu kez de çifti karşılama görevi Galler Prensi William ile karısı Galler Prensesi Kate Middleton'a verildi.

Galler çifti, Heatrow Havaalanı'na giderek Almanya Cumhurbaşkanı'nı uçağın merdivenlerinde karşıladı.

Sonra da Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın yanına götürdü. Ardından da gelenek olduğu üzere resmi karşılama töreni yapıldı.

İKİ YIL ÖNCE GİYDİĞİ KIYAFET ÜZERİNDEYDİ

Kate Middleton karşılama için yine her zamanki gibi şık bir görünüm sergiledi. Yine her zamanki gibi daha önce giydiği bir kıyafeti tercih etti.

Bu durum aslında Kate için gayet normal. Çünkü sık sık kıyafetlerini tekrar tekrar kullanıyor. Hayranlarının yüreğini ağzına getiren de Kate'in üzerindeki o kıyafet oldu zaten.

Pek sevdiği Alexander McQueen için Sarah Burton'ın tasarladığı mavi manto elbiseyi Kate daha önce de giymişti.

Kate, bugün giydiği manto, çizme ve şapkayı, kansere yakalanmadan önce halkın karşısına çıktığı son etkinlikte de giymişti. O sırada takvimler 2023 yılını gösteriyordu.





Kate'in bugünkü görünümünde bazı farklılıklar da vardı. İçine giydiği elbisenin yakası daha düşüktü...Elinde eldivenleri vardı ve farklı bir çanta tercih etmişti.





HASTALANMADAN ÖNCE GİYDİĞİ SON KIYAFET

Bundan iki yıl önce yani 2023 yılında tüm kraliyet ailesinin buluştuğu Noel töreninde Kate'in üzerinde tepeden tırnağa aynı kıyafet vardı. Çizmeleri, şapkası ve mantosu aynıydı.

O görüntünün ardından da Kate uzun süre ortadan kaybolmuştu. Herkes yeni yıl tatiline çıktığını düşünürken 2024 yılının ocak ayında Prenses'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Sonra yine uzun bir sessizlik geldi.

Ardından da Kate ortaya çıkıp önleyici kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Ardından yine uzun süre ortada görünmedi.

İşte bugün üzerine giydiği o manto, şapkası ve çizmeleri, Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıklamadan önce son kez halkın karşısına çıktığı o günü akıllara getirdi.

EN AZINDAN İÇİNDEKİ ELBİSE FARKLI

Sosyal medyada yorum yapan birçok kişi, Kate'in üzerindeki kıyafeti görünce o karanlık dönemi hatırladıklarını belirtti.

Ama Prenses'in üzerindeki elbisenin yakasının daha açık olması hayranlarının yüreğine biraz da olsa su serpti. Çünkü o iki yıl önce giydiğinden daha farklıydı.

Kate Middleton, karşılama için Prens William'ın annesi Prenses Diana'ya ait olan bir broşu yakasına taktı. Kulağındaki küpeler de Prenses Diana'nındı.

Bu arada yeri gelmişken bu ziyaretin tarihe bir not düştüğünü de hatırlatalım...





KATE İLE WILLIAM 'KARŞILAMA KOMİTESİ'

Steinmeier, tam 27 yıl aradan sonra İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan ilk cumhurbaşkanı.



Kate ile William, son bir yılda üçüncü kez bir devlet başkanını karşıladı. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve karısı Brigitte'nin ziyaretinde onları karşıladı.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump ile karısı Melania Trump'ın ziyaretinde onları karşılama görevini üstlendi.