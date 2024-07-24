Karanlık Cinayetler konusu nedir, nerede çekildi? Karanlık Cinayetler oyuncuları ve karakterleri

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Orijinal adı 'The Frozen Ground' olan Karalık Cinayetler oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 2013 yapımı Amerikan gerilim filmi; Hansen'in pençesinden kaçan genç bir kadınla ortak olarak Hansen'i yakalamaya çalışan bir Alaska Eyalet Polisi'ni anlatıyor. İşte Karanlık Cinayetler konusu nedir? Karanlık Cinayetler nerede çekildi? İşte filmin detayları...

KARANLIK CİNAYETLER KONUSU NEDİR?

1980'lerde gerçek yaşanmış bir olaydan çekilen filmde, Alaska'nın kötü şöhretli seri katili Robert Hansen'in hikayesini anlatılmaktadır. 17 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Amerika'nın en azılı serili katillerinden biri olan Robert Hansen'ın gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Emekliliğine haftalar kalmış dedektif Jack Halcombe son iki yılda 8 kadının benzer şekilde ortadan kaybolmasının ardında bir seri katil olduğundan şüphelenmektedir. Ancak ortada tek sağlam bir ipucu bile yoktur. Fakat bir gün Cindy isimli genç bir kız arkasında iz bırakmayan katilin elinden son anda kurtulmayı başarır. Dedektif Jack, Cindy ile görüşüp kanıtlar toplamaya çalışmaktadır. Katil ise Cindy'nin peşindedir. Katili yakalamak için her türlü tehlikeyi göze alan Jack kendini zamana karşı bir yarışın içinde bulur.

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KARANLIK CİNAYETLER OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Nicolas Cage, Jack Halcombe rolünde

John Cusack Robert Hansen rolünde

Vanessa Hudgens Cindy Paulson rolünde

50 Cent Clate Johnson rolünde

Radha Mitchell, Allie Halcombe rolünde

Jodi Lyn O'Keefe Chelle Ringell rolünde

Dean Norris Çavuş olarak.

Katherine LaNasa Fran Hansen rolünde

Matt Gerald Ed Stauber rolünde

Robert Forgit Çavuş olarak.