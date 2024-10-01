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Karambol bir andı aramızda sıkıntı yok

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#Mehmet Aslantuğ#Levent Özdilek#31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Karambol bir andı aramızda sıkıntı yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 08:26

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Onur Ödülleri’ gecesine Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek arasında esen soğuk rüzgârlar damga vurdu.

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Özdilek salonda oturanlarla selamlaşırken, Aslantuğ meslektaşına sarılmak için ayağa kalkıp hamle yaptı, ancak uzattığı yanağı boşlukta kaldı.

Sosyal medyada gündem olan bu gergin selamlaşma, iki oyuncu arasında bir sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

Karambol bir andı aramızda sıkıntı yok

Festivalde daha sonra yeniden bir araya gelen Aslantuğ ile Özdilek bu kez sarılıp öpüştü. Özdilek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Biz böyle haberlere takılmıyoruz kardeşimle. Karambol bir an, olmayan içerikle paylaşılmış. Sıkıntı yok. Yolumuz hep sevgi.”

 

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#Mehmet Aslantuğ#Levent Özdilek#31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

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