Karambol bir andı aramızda sıkıntı yok

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Özdilek salonda oturanlarla selamlaşırken, Aslantuğ meslektaşına sarılmak için ayağa kalkıp hamle yaptı, ancak uzattığı yanağı boşlukta kaldı.

Sosyal medyada gündem olan bu gergin selamlaşma, iki oyuncu arasında bir sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

Festivalde daha sonra yeniden bir araya gelen Aslantuğ ile Özdilek bu kez sarılıp öpüştü. Özdilek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Biz böyle haberlere takılmıyoruz kardeşimle. Karambol bir an, olmayan içerikle paylaşılmış. Sıkıntı yok. Yolumuz hep sevgi.”