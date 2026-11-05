Karakuyu’nun perde arkası!

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MERAKI ARTIRDI

Kanal D'nin yakında izleyiciyle buluşturacağı yeni dizisi Karakuyu, kamera arkası klibiyle merakı daha da artırdı. Başrollerini Özge Törer (Ferda) ve Onur Tuna'nın (Kahraman) paylaştığı yapımın setinden paylaşılan özel görüntülerde, ekibin titiz çalışması ve dizinin güçlü atmosferi dikkat çekti. Yönetmen Nezaket Coşkun'un sahne öncesinde oyuncularla yaptığı değerlendirmeler ve çekim hazırlıkları, dizinin iddialı dünyasına dair ilk ipuçlarını verdi.

OTANTİK DETAYLAR

Klibin öne çıkan detaylarından biri, çekimlerin gerçekleştirildiği konaktaki etkileyici atmosfer oldu. Otantik dokusuyla göz dolduran mekanlar, Karakuyu'nun dramatik hikayesini destekleyen güçlü bir görsel dünya sundu. Diziye adını veren kuyunun bulunduğu orman sahneleri de izleyicilerin ilgisini çekti. Doğanın ortasında gerçekleştirilen çekimler, hikayenin gizem ve gerilim yüklü yapısını şimdiden hissettirdi.

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FİKRİYE VE FERDA AYNI KAREDE

Yayınlanan görüntülerde, merakla beklenen karakterlerden Fikriye ve Ferda'nın ilk kez aynı karede yer alması dikkatlerden kaçmadı. Geçmişiyle yüzleşmek üzere yıllar sonra memleketine dönen Ferda'nın hikayesine dair önemli işaretler veren bu sahneler, Karakuyu’nun merkezindeki aile sırları ve hesaplaşmalara yönelik beklentiyi yükseltti. Kamera arkasına yansıyan her detay, Karakuyu'nun yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda güçlü bir geçmiş ve aidiyet anlatısı taşıyacağını ortaya koydu.

TÖRER VE TUNA BÜYÜLEDİ

Afiş çekimlerinden özel anların da yer aldığı klipte, Ferda karakterine hayat veren Özge Törer zarafetiyle, Kahraman rolündeki Onur Tuna ise karizmatik duruşuyla öne çıktı. Klibin finalinde Ferda ve Kahraman'ın arkalarına bakarak koştuğu sahne izleyicilerin aklında birçok soru bıraktı. Bu çarpıcı kapanış, ikiliyi bekleyen zorlu mücadelelere ve Karakuyu'nun sırlarla örülü hikayesine dair heyecanı yükseltti.

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BİR KADIN HİKAYESİ

Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor. Yıllar önce geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını fark ediyor. Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında başlayan güçlü çekim, beraberinde çatışmaları da getiriyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu Karakuyu’nun senaryosu Deniz Akçay’ın imzasını taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

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OGM Pictures imzalı Karakuyu, çok yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.