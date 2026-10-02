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Karakuyu'nun okuma provasından ilk kareler

Güncelleme Tarihi:

#Karakuyu#Onur Tuna#Özge Törer
Karakuyunun okuma provasından ilk kareler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:19

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karakuyu dizisinin güçlü oyuncu kadrosu, okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Karakuyu aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülürken Ferda’nın (Özge Törer) kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini ekrana taşıyacak.

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KARAKUYU’DA GEÇMİŞE DÖNÜŞ

Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor. Yıllar önce geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını fark eder.

Karakuyunun okuma provasından ilk kareler

FERDA’NIN HAYATINI GERİ ALMA MÜCADELESİ

Geçmişin izleriyle yüzleşirken Karakuyu’daki dengelerin de değişmesine neden olan Ferda, bir yandan kardeşlerini korumaya ve kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışırken, diğer yandan kendisini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur. Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman (Onur Tuna) ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralarken, ikili arasında güçlü bir çekim ve çatışma başlar.

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Karakuyunun okuma provasından ilk kareler

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

Karakuyunun okuma provasından ilk kareler

ÇOK YAKINDA KANAL D’DE

OGM imzalı, Karakuyu’nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken, dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor. Karakuyu çok yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Karakuyunun okuma provasından ilk kareler

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#Karakuyu#Onur Tuna#Özge Törer

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