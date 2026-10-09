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Karakuyu sete çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Karakuyu#Onur Tuna#Özge Törer
Karakuyu sete çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 10:00

Yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Karakuyu’nun çekimlerine başlandı. Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmaları konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

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KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Karakuyu’ için start verildi. Geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alan dizinin çekimlerine başlandı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ‘Karakuyu’nun oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

KAHRAMAN İLE FERDA’NIN HİKÂYESİ

Dizide; yıllar önce geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını fark ediyor.

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Bir yandan kardeşlerini korumaya, diğer yandan kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışan Ferda, kendisini hiç beklemediği büyük bir mücadelenin içinde buluyor.

Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralıyor. İkili arasında başlayan güçlü çekim, beraberinde çatışmaları da getiriyor.

ÇOK YAKINDA KANAL D’DE

 

Güçlü karakterleri ve geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarıyla izleyiciyi etkileyici bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanan OGM imzalı ‘Karakuyu’, çok yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Karakuyu sete çıktı

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#Karakuyu#Onur Tuna#Özge Törer

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