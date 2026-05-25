Karaktere özel müzik listesi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 11:05

Türkiye-Suudi Arabistan ortak yapımı ‘Soy’ filmi için kamera karşısına geçen Özge Özacar, rollerine nasıl hazırlandığını anlattı: “En vazgeçilmez ritüelim, karakterimi bana arkadaş kılan müzik listeleri oluşturmak.”

Özge Özacar, Alem dergisi için Büyükada’da objektife poz verdi. Derginin sorularını da yanıtlayan oyuncu, yeni film heyecanını anlattı: “Çok heyecanlı bir dönemdeyim. Maxime Alexandre’ın yönettiği, Türkiye-Suudi Arabistan ortak yapımı ‘Soy’un çekimleri devam ediyor. Kıymetli bir kadroyla, kaliteli bir ekiple, heyecan duyduğumuz bir hikâyeye emek veriyoruz. Set takvimimiz yoğun olduğu için şu an tüm konsantrasyonum hikâyemizde.”

HİKÂYENİN MERAK UYANDIRMASI ÖNEMLİ

Özacar, “Bir rolü kabul ederken seni ilk yakalayan şey ne oluyor; hikâye mi, karakterin dönüşümü mü, yoksa sende uyandırdığı duygu mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hepsi birbirini tamamlayan unsurlar ama ilk heyecan kesinlikle senaryonun genel hikâyesi. Sinemada karakter dönüşümünü gerçek kılabilmek yapısı gereği çok daha mümkün. Televizyon hikâyelerinde sezon uzunluğuna bağlı olarak dönüşüme giden yol değişiklik gösterebiliyor. O nedenle önce hikâyenin özünün gerçekliği, uyandırdığı merak benim için öne çıkıyor diyebilirim.”

HAZIRLIK SÜRECİNDE EMPATİM ARTIYOR

Oyuncu, yeni bir role hazırlanırken küçük ritüeller uyguladığını söyledi: “Karakterin derinliğine, hikâyenin türüne bağlı olarak ön hazırlığımın içeriği değişiyor. Ama en vazgeçilmezim; temel hazırlıklarımı yaptıktan sonra karakterimi bana arkadaş kılan müzik listeleri oluşturmak.” Özacar, geçirdiği ön hazırlık süreçlerinin kendisinde iz bıraktığını da belirtti: “Karakterin ön hazırlık sürecinde yaptığım araştırmalar insana, yaşama, bakışıma da katkı sağlıyor. Karakteri, belirli noktaya getiren nedenlere yanıtlar aradıkça, benim de Özge olarak çevreme empatim artıyor.”

AŞKA EN ÇOK DOSTLUK YAKIŞIYOR 

Özge Özacar, 2 yıldır aşk yaşadığı Oğuz Özmen’le ilişkisi hakkında konuştu: “Çok şükran doluyum. Oğuz’la karşılıklı saygının, sevginin, hürmetin olduğu bir ilişkimiz var. İkinci yılımızı nisan ayında kutladık. İçimdeki çocuksu neşeyi ortaya çıkaran bir mutluluk yaşıyorum. Aşka en çok yakışan şey dostluk. Bizim neşeli arkadaşlığımız da benim ruhuma gerçekten çok iyi geliyor.”

 

 

