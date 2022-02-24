Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet konusu nedir, oyuncuları kimler? Karakomik Filmler: 2 Deli- Emanet televizyonda!

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2020 yapımı Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet TV8 ekranlarında yayınlanacak. Karakomik Filmler'in devam serisi olan Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet başrollerinde Cem Yılmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler karakterlere hayat veriyor. Peki, Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet konusu nedir? İşte, Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet oyuncuları...

KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ- EMANET KONUSU

Karakomik Filmler'in devam filminin ilk bölümü olan Deli, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelen olayları konu alıyor.

Karakomik Filmler'in devam filminin ikinci bölümün Emanet, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir dansçının hikayesini konu ediyor.

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KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ- EMANET OYUNCULARI

Karakomik Filmler 2: Deli oyuncuları Cem Yılmaz, Büşra DEveli, Özkan Uğur, Emin Gülsoy, Cem Davran, Gürkan Deniz Akhanlı, Hamit Annak, Güçlü Aydoğdu ve daha birçok ünlü isimden oluşuyor.

Karakomik Filmler 2: Emanet oyuncu kadrosu başrollerinde Cem Yılmaz ve Özge Özpirinççi yer alıyor. Filmin oyuncuları arasında ayrıca Zafer Algöz, Ozan Güven, Saba Tümer, Çağlar Çorumlu, Celil Nalcakan, Gülden Avşaroğlu, Seda Bakan gibi değerli isimler var.