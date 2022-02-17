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Karakomik Filmler: 2 Arada - Kaçamak konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Karakomik Filmler: 2 Arada - Kaçamak konusu nedir, oyuncuları kimler

Klasikleşen Cem Yılmaz filmlerine farklı bir bakış açısı getiren Karakomik filmler serisinin ilki; 2 Arada ve Kaçamak televizyon ekranlarına geliyor. Tv'de ilk kez izleyeceğimiz Karakomik Filmler: 2 Arada - Kaçamak konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği Karakomik Filmler: 2 Arada - Kaçamak serisinde pek çok ünlü oyuncu yer alıyor. İşte, 2019 yılında vizyona giren ve tv'de ilk kez izleyeceğimiz Karakomik Filmler: 2 Arada - Kaçamak konusu, oyuncuları hakkında bilgiler...

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Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi filmlere imza atan Cem Yılmaz, 2019 yılında Karakomik filmler serisiyle beyaz perdede yer almıştı. Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Karakomik Filmler: 2 Arada - Kaçamak konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler...

KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK KONUSU

Karakomik Filmler serisinin ilki olan Kaçamak ve 2 Arada, birbirinden ayrı iki farklı konudan oluşuyor. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan dört arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor.

KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK OYUNCULARI

Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'da aynı zamanda Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran gibi başarılı isimler yer alıyor.

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