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Karadeniz’i tanıtacaklar

Güncelleme Tarihi:

#Go Türkiye#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar
Karadeniz’i tanıtacaklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 08:07

KANAL D’nin reyting rekortmeni yapımı ‘Güller ve Günahlar’ın yıldızı Cemre Baysel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yeni “Go Türkiye” mini dizisi için ka-mera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

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Güzel oyuncuya başrolde Mert Yazıcıoğlu eşlik edecek.

Yapımcılığını Sky Film’in üstlendiği, senaryosunu Emre Kavuk’un kaleme aldığı ‘Kalbimin Rotası Karadeniz’ adlı projenin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturacak.

Karadeniz’i tanıtacaklar

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Karadeniz’in eşsiz atmosferini uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen dizinin çekimleri 20 Temmuz’da başlayacak.

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#Go Türkiye#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar

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