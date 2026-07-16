Karadeniz’i tanıtacaklar

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 08:07
KANAL D’nin reyting rekortmeni yapımı ‘Güller ve Günahlar’ın yıldızı Cemre Baysel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yeni “Go Türkiye” mini dizisi için ka-mera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Güzel oyuncuya başrolde Mert Yazıcıoğlu eşlik edecek.
Yapımcılığını Sky Film’in üstlendiği, senaryosunu Emre Kavuk’un kaleme aldığı ‘Kalbimin Rotası Karadeniz’ adlı projenin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturacak.
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Karadeniz’in eşsiz atmosferini uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen dizinin çekimleri 20 Temmuz’da başlayacak.