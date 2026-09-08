Karadeniz Güzeli geliyor

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:08
Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Burak Serdar Şanal, Ceyhun Fersoy ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Karadeniz Güzeli” filminin ekibi, okuma provasında bir araya geldi.
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Sinan Biçici’nin yazıp yönettiği, Safe Medya yapımı filmin çekimleri Rize’de yapılacak. Film, bir Karadeniz kasabasında düzenlenen güzellik yarışmasının etrafında gelişen olayları konu alıyor.
Merve Çağıran
Hüseyin Avni Danyal