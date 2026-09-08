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Karadeniz Güzeli geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz Güzeli#Rize#Güzel Yarışmaları
Karadeniz Güzeli geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:08

Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Burak Serdar Şanal, Ceyhun Fersoy ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Karadeniz Güzeli” filminin ekibi, okuma provasında bir araya geldi.

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Sinan Biçici’nin yazıp yönettiği, Safe Medya yapımı filmin çekimleri Rize’de yapılacak. Film, bir Karadeniz kasabasında düzenlenen güzellik yarışmasının etrafında gelişen olayları konu alıyor.

Karadeniz Güzeli geliyor

Merve Çağıran
Karadeniz Güzeli geliyor

Hüseyin Avni Danyal

 

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#Karadeniz Güzeli#Rize#Güzel Yarışmaları

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