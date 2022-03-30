Kara Tahta dizisinin Irmak’ı Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner hakkında bilgiler

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Miray Daner, Kara Tahta oyuncuları arasında yer alıyor. Daha önce Medcezir, Vatanım Sensin gibi sevilen dizilerde rol alan Miray Daner, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile beraberdir.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner ya da tam adıyla Miray Naz Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve Sinema oyuncusudur.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve kısa süre önce ayrılmıştır. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Ünlü isim Oğulcan Engin il beraberdir.