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Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

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Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Peki, Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri

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Kara Tahta dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kara Tahta oyuncuları arasında yer alan Furkan Andıç Atlas karakterine, Miray Daner ise Irmak karakterine hayat veriyor. Usta oyuncu Cengiz Bozkurt ise Arif Hoca karakterini canlandırıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Tahta dizisinin çekimlerine Sapanca Kartepe'de başlandı. Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek. Dizinin çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesinde gerçekleştiriliyor.

KARA TAHTA OYUNCULARI

Kara Tahta dizisi oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Arslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namidar, Onur Durmaz, Taylan Meydan, Eylül Uğan yer alıyor.

Miray Daner – Irmak

Furkan Andıç – Atlas

Cengiz Bozkurt – Arif Hoca

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Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

Kerem Arslanoğlu – Bekir

Yasemin Yazıcı – Esra

Selen Uçer – Münevver

Çiçek Dilligil -Sevgi

 Onur Durmaz - Cafer

KARA TAHTA KONUSU

Kara Tahta dizisinde geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak’la yüzleşmek zorunda kalır.

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