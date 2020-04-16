Kara Şimşek dizisi ne zaman başlayacak? TRT'de Kara Şimşek hangi günler yayınlanacak?

Dizi setlerine ara veren TRT, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan izleyiciler için nostalji kuşağını ekranlara getiriyor. Ekrana gelecek ilk dizi ise 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlanarak popüler olmuş "Kara Şimşek" olacak. Peki, Kara Şimşek ne zaman hangi günler yayınlanıyor? İşte, unutulmaz dizilerden olan Kara Şimşek'in yayın tarihiyle ilgili bilgiler.

KARA ŞİMŞEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi setlerine ara veren TRT, bu dönemde yine teknik ekip kullanılmadan oyuncuların kendi çekimlerini evden yapacağı yeni dizileri ekrana getirecek. 90 bölüm süren efsane dizi Kara Şimşek'in yeniden ekranlara geleceği tarih henüz yayın akışında yer almadı. Konuyla ilgili bilgilere haberlerimizde yer vereceğiz.

KARA ŞİMŞEK'İN KONUSU NEDİR?

Kara Şimşek 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve Türkiye dahil Dünya'nın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olmuş efsanevi televizyon dizisi. TRT tek kanallı iken ekrana gelen dizi 90 bölüm sürmüştür. Dizi Kanun Namına, Hava Kurdu, A Takımı, MacGyver ve Magnum ile beraber "Seksenlerin Efsanevi Dizilerinden Birisi" olarak kabul edilmektedir.

Dizide kendi kendine hareket edebilen, konuşabilen yapay zekalı otomobil KITT ile sahibi Michael Knight'ın başından geçen olaylar işlenmektedir. TRT 1'deki ilk yayınında Michael Knight'ı Lemi Bilgin, Kitt'i Savaş Tamer, Devon Miles'i de Ergun Uçucu seslendirmiştir. Kara şimşek TRT 3 ve TRT 4 TV'lerinde ilk sezonu iki kere tekrar etmiş, fakat seslendirmeleri değişmiştir.